Деменко считает, что в матче «Крылья Советов» — «Спартак» нет фаворита

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».

«В матче «Крылья Советов» — «Спартак» явного фаворита нет. Самара не хочет попадать в стыковые матчи и будет зависеть не только от игры с красно-белыми, но и от своих конкурентов. Главный фактор — это болельщики. В Самаре любят футбол и будут гнать вперед, поэтому поддержка может дать небольшое преимущество самарцам в игре со «Спартаком. Если брать по сезону, то «Крылья» разочаровали, как и «Спартак». Осинькин строит классную команду, доверяет молодым. Но клуб часто их продает. Да, зарабатывают на трансферах, но тренеру постоянно приходится думать и перестраивать игру. Из-за этого они очень нестабильны. «Спартак» весной смотрится невнятно. Без Соболева впереди будет сложно», — приводит слова Деменко Legalbet.

Перед заключительным туром РПЛ ЦСКА идет на втором месте, опережая «Спартак» на одно очко. «Ростов» идет на четвертом месте с отставанием от армейцев в два очка. Все матчи 30-го тура чемпионата России состоятся 3 июня и начнутся в 17:00 по московскому времени.