Камоцци назвал Карпина лучшим тренером в нынешнем сезоне РПЛ

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» назвал лучшего тренера в текущем сезоне РПЛ.

«Для меня Карпин — лучший тренер в этом сезоне», — сказал Камоцци «СЭ».

После 29 туров чемпионата России-2022/23 «Ростов» с 53 очками занимает четвертое место в РПЛ, отставая от «Спартака», занимающего третью строчку, на 1 очко.