Деменко предложил футболисту «Спартака» Промесу получить российское гражданство

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко дал совет форварду московской команды Квинси Промесу сделать российское гражданство.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего футболиста к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

«На него эта ситуация сильно повлияла, если бы он был в Голландии. Для него тогда это был удар. Пока он в Эмиратах или в России, то тут никаких проблем не будет. Любой человек прекрасно понимает, что ему дали шесть лет, что должно поменяться? У него два варианта: либо ты возвращаешься в Россию и ждешь, пока в Нидерландах власть поменяется, но нет никакой гарантии, что через пять лет это же дело не пойдет в ход. Ему однозначно нужно делать российское гражданство. Иначе по-другому у него нет вариантов. Тут все зависит от «Спартака». Если игрок хорошо относится к клубу, то и он будет», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

17 февраля сообщалось, что Промес после выходных вернулся в расположение «Спартака» на сборе в ОАЭ. В текущем сезоне нидерландский форвард сыграл 21 матч за красно-белых, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.