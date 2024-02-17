Жевнов: «Адамов подошел «Зениту» по стилю игры и по своим вратарским качествам»

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов объяснил летний трансфер голкипера Дениса Адамова.

— Денис — достаточно неплохой вратарь. Мы обращали на него внимание и раньше. По стилю игры, по своим вратарским качествам он подошел нашей команде, — приводят «Известия» слова Жевнова.

— Что это за качества? Игра ногами, игра на выходах, игра на линии?

— Все вместе.

В текущем сезоне 25-летний Адамов провел 6 матчей за «Зенит» во всех турнирах, пропустив 4 гола и дважды отыграв на ноль. Ранее вратарь выступал за «Сочи».

По итогам 18 туров «Зенит» с 36 очками идет вторым в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после весенней паузы сине-бело-голубые дома сыграют против «Спартака».