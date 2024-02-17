«РБ Спорт»: Промес после выходных вернулся в расположение «Спартака» на сборе в ОАЭ

Форвард «Спартака» Квинси Промес вернулся в расположение красно-белых после двух дней выходных, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, второй сбор команды в ОАЭ был завершен и игроки получили два дня выходных. Квинси покинул отель команды, а вернулся вчера вечером. Сегодня «Спартак» начнет третий зимний сбор.

14 февраля суд Амстердама приговорил 32-летнего футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Также нидерландская прокуратура наложила арест на 9 объектов недвижимости, которые принадлежат Промесу.

16 февраля стало известно, что прокуратура Амстердама объявила игрока «Спартака» в международный розыск.