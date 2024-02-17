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Сегодня, 12:47

«РБ Спорт»: Промес после выходных вернулся в расположение «Спартака» на сборе в ОАЭ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Спартака» Квинси Промес вернулся в расположение красно-белых после двух дней выходных, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, второй сбор команды в ОАЭ был завершен и игроки получили два дня выходных. Квинси покинул отель команды, а вернулся вчера вечером. Сегодня «Спартак» начнет третий зимний сбор.

14 февраля суд Амстердама приговорил 32-летнего футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Также нидерландская прокуратура наложила арест на 9 объектов недвижимости, которые принадлежат Промесу.

16 февраля стало известно, что прокуратура Амстердама объявила игрока «Спартака» в международный розыск.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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 - : -
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