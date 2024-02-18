Тимощук о бразильских новичках «Зенита»: «Пока они радуют своей игрой и отношением к футболу»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил игру бразильских новичков команды — защитника Нино и нападающих Педро и Артура.

Футболисты присоединились к клубу из Санкт-Петербурга этой зимой.

«Ребята молодые, но у них еще есть время для адаптации. Хотя можно сказать, они адаптируются быстро, но всё равно они пришли в новый для себя коллектив, привыкают к новому футболу, новым требованиям тренерского штаба. Им еще нужно до конца влиться в коллектив, почувствовать уверенность. Но, повторюсь, времени для этого у них еще достаточно. Мы их поддерживаем со всех сторон. И пока они радуют своей игрой и отношением к футболу. Думаю, будут дальше радовать и наших болельщиков», — приводят «Известия» слова Тимощука.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 36 очками в 18 матчах.