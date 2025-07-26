Дедушка Адамова: «У Арсена были предложения об аренде этим летом»

Хайдар Алханов, дедушка защитника «Зенита» Арсена Адамова, ответил на вопрос о будущем внука.

«Надо спросить у Сергея Семака, останется ли Арсен в «Зените». У него были предложения по аренде этим летом, но он был не готов принять некоторые варианты. «Зенит» особо не настаивал на этом. Клуб, наверное, хочет оставить, раз никуда не отправил», — цитирует Алханова Metaratings.

В прошедшем сезоне Адамов на правах аренды выступал в «Ахмате». 25-летний защитник провел 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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