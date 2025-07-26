ЦСКА интересуется вингером колумбийского «Мильонариоса»

По информации Legalbet, ссылающегося на колумбийские источники, ЦСКА рассматривает возможность приобретения нападающего «Мильонариоса» Даниэля Руиса Риверы.

Левый вингер, способный также сыграть на правом фланге и в роли центрального атакующего полузащитника, привлек внимание армейцев. За его трансфер колумбийский клуб хочет получить 3-4 миллиона евро.

Даниэл Руис Ривера играет за «Мильонариос» с января 2021 года. За сезон 2025 он забил три гола и сделал три голевые передачи в 26 матчах.

Ривера — 23-летний вингер, его контракт с колумбийским клубом действует до лета 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1,4 миллиона евро.

Нападающим интересуются ЦСКА и португальские клубы. «Зениту» игрок тоже нравится, но клуб хочет подписать более статусных футболистов, например, Родриго Саласара из «Браги». «Локомотив» рассматривал кандидатуру Риверы, но предпочел бы игрока с более стабильной статистикой.