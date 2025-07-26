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ЦСКА интересуется вингером колумбийского «Мильонариоса»

Камила Абдурахманова
корреспондент

По информации Legalbet, ссылающегося на колумбийские источники, ЦСКА рассматривает возможность приобретения нападающего «Мильонариоса» Даниэля Руиса Риверы.

Левый вингер, способный также сыграть на правом фланге и в роли центрального атакующего полузащитника, привлек внимание армейцев. За его трансфер колумбийский клуб хочет получить 3-4 миллиона евро.

Даниэл Руис Ривера играет за «Мильонариос» с января 2021 года. За сезон 2025 он забил три гола и сделал три голевые передачи в 26 матчах.

Ривера — 23-летний вингер, его контракт с колумбийским клубом действует до лета 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1,4 миллиона евро.

Нападающим интересуются ЦСКА и португальские клубы. «Зениту» игрок тоже нравится, но клуб хочет подписать более статусных футболистов, например, Родриго Саласара из «Браги». «Локомотив» рассматривал кандидатуру Риверы, но предпочел бы игрока с более стабильной статистикой.

Источник: Legalbet.ru
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ФК Мильонариос
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
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Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
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Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
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Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

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 2 1 0
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