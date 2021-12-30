«Давайте верить в нашу сборную и удачу в еврокубках». Семин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«Дорогие болельщики! Уходящий год был сложным. Несмотря ни на что, давайте верить в лучшее! Давайте верить в нашу сборную и удачу в еврокубках. Верить во все то, что может принести нам успех и радость!

Здоровья вам и вашим семьям! Приходите на стадионы и болейте за российский футбол и ваши любимые клубы! Вы — одна из главных составляющих удачи! Побед вам везде и всегда», — написал Семин в Instagram.