«Давайте верить в нашу сборную и удачу в еврокубках». Семин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
Юрий Семин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
13:21
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.
«Дорогие болельщики! Уходящий год был сложным. Несмотря ни на что, давайте верить в лучшее! Давайте верить в нашу сборную и удачу в еврокубках. Верить во все то, что может принести нам успех и радость!
Здоровья вам и вашим семьям! Приходите на стадионы и болейте за российский футбол и ваши любимые клубы! Вы — одна из главных составляющих удачи! Побед вам везде и всегда», — написал Семин в Instagram.
Дополнительная информация:
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю