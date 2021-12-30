Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Давайте верить в нашу сборную и удачу в еврокубках». Семин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

Юрий Семин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
13:21
Теги:

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«Дорогие болельщики! Уходящий год был сложным. Несмотря ни на что, давайте верить в лучшее! Давайте верить в нашу сборную и удачу в еврокубках. Верить во все то, что может принести нам успех и радость!

Здоровья вам и вашим семьям! Приходите на стадионы и болейте за российский футбол и ваши любимые клубы! Вы — одна из главных составляющих удачи! Побед вам везде и всегда», — написал Семин в Instagram.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CYGXkn0M2SO/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
10 рецептов бутербродов с икрой
Пенсионный фонд расширит в 2022 году меры соцподдержки
0
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги