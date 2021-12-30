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«Поспешное решение». Романцев — о продаже Ломовицкого из «Спартака» в «Рубин»

13:33
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в рубрике «СЭ» «Спросите у Романцева» высказалася о трансфере полузащитника красно-белых Александра Ломовицкого в «Рубин».

Олег Романцев и&nbsp;Валерий Карпин. «Если Карпин поверит, что Дзюба искренне хочет помочь, то протянет руку». Романцев — о Ваноли в «Спартаке», сборной и Fan ID

«На мой взгляд, это поспешный шаг. Парень не без способностей, думающий, техничный, — отметил Романцев. — Не зря уже в 20 лет дебютировал в «Спартаке». Я видел несколько матчей, которые он провел очень качественно. Но, возможно, от него ждали более быстрого прогресса, а потому отправляли в аренду в «Арсенал» и «Химки». Не зная всей командной кухни, не могу сказать, чем вызвано решение продать в «Рубин» своего воспитанника. Тем более что Александр может быть полезен не только в средней линии, но в защите».

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