Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в рубрике «СЭ» «Спросите у Романцева» высказалася о трансфере полузащитника красно-белых Александра Ломовицкого в «Рубин».

«На мой взгляд, это поспешный шаг. Парень не без способностей, думающий, техничный, — отметил Романцев. — Не зря уже в 20 лет дебютировал в «Спартаке». Я видел несколько матчей, которые он провел очень качественно. Но, возможно, от него ждали более быстрого прогресса, а потому отправляли в аренду в «Арсенал» и «Химки». Не зная всей командной кухни, не могу сказать, чем вызвано решение продать в «Рубин» своего воспитанника. Тем более что Александр может быть полезен не только в средней линии, но в защите».