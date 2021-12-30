Боярский: «Я уже привык к Дзюбе и не хочу, чтобы он никуда уходил»

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» высказался о возможном трансфере нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в питерский клуб.

«Сможет ли Сергеев заменить Дзюбу в «Зените»? Я плохо знаю Ивана и его способности. Играть в Самаре — это одно, а в Питере — совершенно другое. Мне кажется, что Артема сложно будет заменить полноценным образом. Я уже привык к Дзюбе и не хочу, чтобы он никуда уходил. Он настоящий лидер «Зенита» и может продолжать им быть еще несколько лет.



Мне сложно представить сейчас наш клуб без Артема. Физическая форма точно позволит ему еще играть пару сезонов на хорошем уровне. Другое дело — уход Азмуна. Не ясно, как отъезд иранца повлияет на Дзюбу. Они все-таки играют в связке и зависят друг от друга. Потеря Сердара может оказать плохое влияние на российского нападающего», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В сезоне-2021/22 Дзюба принял участие в 24 матчах «Зенита», на его счету 10 голов и 9 результативных передач. Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин может продолжить карьеру в «Рубине», а «Зенит» вступил в переговоры с «Крыльями Советов» по поводу трансфера Ивана Сергеева.