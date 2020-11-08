Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Ростовом» (2:0) в 14-м туре РПЛ рассказал о разнице между чемпионатом России и еврокубками.

— Давайте не будем критиковать наш чемпионат, — сказал Гончаренко. — У нас тоже достаточно интенсивных матчей, и, возможно, из-за этого не всегда хватает сил в Европе. Мы смотрелись лучше «Вольфсбергера» и загребского «Динамо», но не выиграли, хотя имели много моментов. Чем они отличаются от наших команд — они прессингуют на протяжении всего матча. Но в целом этот октябрьский отрезок нам удался, но нужно поправить ситуацию в Лиге Европы.