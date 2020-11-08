Гончаренко — о разнице между РПЛ и Лигой Европы: «Давайте не будем критиковать наш чемпионат»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Ростовом» (2:0) в 14-м туре РПЛ рассказал о разнице между чемпионатом России и еврокубками.
— Давайте не будем критиковать наш чемпионат, — сказал Гончаренко. — У нас тоже достаточно интенсивных матчей, и, возможно, из-за этого не всегда хватает сил в Европе. Мы смотрелись лучше «Вольфсбергера» и загребского «Динамо», но не выиграли, хотя имели много моментов. Чем они отличаются от наших команд — они прессингуют на протяжении всего матча. Но в целом этот октябрьский отрезок нам удался, но нужно поправить ситуацию в Лиге Европы.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.