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Гончаренко — о разнице между РПЛ и Лигой Европы: «Давайте не будем критиковать наш чемпионат»

19:20
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Ростовом» (2:0) в 14-м туре РПЛ рассказал о разнице между чемпионатом России и еврокубками.

— Давайте не будем критиковать наш чемпионат, — сказал Гончаренко. — У нас тоже достаточно интенсивных матчей, и, возможно, из-за этого не всегда хватает сил в Европе. Мы смотрелись лучше «Вольфсбергера» и загребского «Динамо», но не выиграли, хотя имели много моментов. Чем они отличаются от наших команд — они прессингуют на протяжении всего матча. Но в целом этот октябрьский отрезок нам удался, но нужно поправить ситуацию в Лиге Европы.

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