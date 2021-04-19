Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал поражение красно-белых в матче 26-го тура Тинькофф-РПЛ против «Уфы» (0:3).

«Мне трудно говорить о вчерашней игре. Проиграть «Уфе» у себя дома 0:3… Это, конечно, не дело. Что тут сделаешь? Думаю, за чемпионство уже очень тяжело будет бороться. Необходимо биться за вторую строчку, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Отсутствие Соболева сказалось? Не думаю. Сомневаюсь, что от одного игрока так много зависит», — сказал Дасаев «СЭ».

Бывший вратарь сборной СССР также отметил игру уфимцев в обороне.

«Спартак» — это хорошая, сплоченная команда. Не получилось вчера многое. В атаке имели преимущество, но «Уфа» хорошо оборонялась, практически все 11 игроков. Уфимцы хорошо играли на контратаках. А мы, создавая моменты, не могли реализовать то, что было. Надо готовиться к борьбе за второе место», — добавил Дасаев.

«Спартак» с 47 очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы Тинькофф РПЛ. «Уфа» занимает 14-е место и находится в зоне стыковых матчей.

(Артем Бухаев)