РУСАДА в марте проверил на допинг голкиперов ЦСКА Акинфеева и Помазуна
15:30
Два голкипера ЦСКА, защитник и полузащитник «Зенита» были проверены на допинг в марте, сообщает ТАСС.
По данным источника, в прошлом месяце тесты на допинг сдавали вратари армейцев Игорь Акинфее и Илья Помазун и защитник Данил Круговой и полузащитник Кирилл Кравцов — оба из петербургского клуба.
Ранее сообщалось, что 29 марта десять игроков сборной России прошли внесоревновательное допинг-тестирование.
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