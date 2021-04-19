РУСАДА в марте проверил на допинг голкиперов ЦСКА Акинфеева и Помазуна

Два голкипера ЦСКА, защитник и полузащитник «Зенита» были проверены на допинг в марте, сообщает ТАСС.

По данным источника, в прошлом месяце тесты на допинг сдавали вратари армейцев Игорь Акинфее и Илья Помазун и защитник Данил Круговой и полузащитник Кирилл Кравцов — оба из петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что 29 марта десять игроков сборной России прошли внесоревновательное допинг-тестирование.