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Допинг

РУСАДА в марте проверил на допинг голкиперов ЦСКА Акинфеева и Помазуна

15:30
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Два голкипера ЦСКА, защитник и полузащитник «Зенита» были проверены на допинг в марте, сообщает ТАСС.

По данным источника, в прошлом месяце тесты на допинг сдавали вратари армейцев Игорь Акинфее и Илья Помазун и защитник Данил Круговой и полузащитник Кирилл Кравцов — оба из петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что 29 марта десять игроков сборной России прошли внесоревновательное допинг-тестирование.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11187329

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