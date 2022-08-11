Губерниев ответил Юрану: «Интересно с ним сделать интервью в прямом эфире. У меня нет никакого камня за пазухой»

Телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил тренеру Сергею Юрану, который ранее высказался о комментаторе в интервью.

«Спасибо ему за высокую оценку. Мне остается только его пригласить ко мне на прямой эфир. Я сейчас вернусь из Карелии. Я сего приглашал, он отказывается. Причем отказывается в странной форме, при этом обижаясь. Но у меня нет никакой самоцели сделать интервью с Юраном. Он просто, на самом деле, мне интересен, но он очень нервно реагирует на критику. Надо это признать. И мне было бы интересно с ним сделать большое интервью в прямом эфире, поэтому я его приглашаю, вернусь в начале сентября. Пусть он приходит. Мы с ним душевно поговорим. У меня нет никакого камня за пазухой по отношению к Сергею Юрану, вот и все», — сказал Губерниев «СЭ».

10 августа, «Химки» сообщили, что соглашение с 53-летним специалистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. После увольнения Юрана подмосковный клуб объявил о назначении Николая Писарева новым главным тренером команды.

Ранее Юран в интервью «СЭ» ответил на высказывания журналиста о том, что некоторые качества бывшего тренера «Химок» несовместимы с его работой. 53-летний российский специалист назвал Губерниева неплохим комментатором.