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Даниил Лесовой — о ничьей с «Сочи»: «Не хватило последнего паса или удара»

22:42
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Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой после ничьей в матче 13-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:1) выразил мнение, что тульской команде не хватило реализации своих моментов в прошедшей игре. Об этом сообщает Youtube-канал туляков.

— Последние минуты много атаковали, хотели забить, старались, но не получилось, — сказал Лесовой. — Не хватило последнего паса или удара. Во втором тайме зажали «Сочи», хотя и было удаление. Установка тренера? Играть активно, обыгрывать, подавать, бить. Не упускаем руки, следующую игру должны выиграть.

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Арсенал Т — Сочи

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