Хлусевич: «Посмотрим, насколько серьезное повреждение»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о повреждении, которое получил в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3).

Футболист неудачно подвернул левый голеностоп и не смог продолжить встречу. На 22-й минуте его заменил Даниил Денисов.

«Как здоровье? Нормально. Посмотрим, насколько серьезное повреждение. Так вроде хорошо все», — сказал Хлусевич.