Мележиков рассказал, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по итогам матча с «Динамо»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подвел итоги матча с «Динамо» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

— Будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по итогам матча?

— Еще надо проанализировать. Результата — не выиграли, значит, плохой.

«Спартак» остался на третьей строчке с 42 очками после 22 туров. «Динамо» не смогло обойти ЦСКА и «Ахмат» и осталось 6-м месте, набрав 36 очков.