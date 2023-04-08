«Спартак» — «Динамо»: арбитр снова «украл» время и не дал доиграть тайм

Арбитр матча 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (3:3) Сергей Иванов добавил к основному времени первого тайма три минуты, но дал сыграть примерно на две минуты меньше.

В течение этих трех минут 55 секунд оказывали помощь спартаковцу Руслану Литвинову. Затем еще около минуты заняло празднование гола динамовцами.

Интересно, что и в предыдущем туре, в игре «Крылья Советов» — «Оренбург» (1:1), Иванов сделал то же самое: добавил к основному времени второго тайма четыре минуты, но дал командам сыграть всего три.