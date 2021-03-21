Далич: «Олич примет решение по ЦСКА самостоятельно. Я поддержу любой его выбор»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал информацию о возможном назначении его помощника, Ивицы Олича, на пост главного тренера ЦСКА.

«Олич примет решение самостоятельно, я поддержу любой его выбор. Если он уйдет, то мы будем скучать. Мы отлично работали вместе, он много сделал для сборной Хорватии. Если такой клуб, как ЦСКА, проявляет интерес к Ивице, значит, мы хорошо работаем», — сказал в интервью Jutarnji list Далич.

По информации «СЭ», в московской команде планируют объявить о назначении 41-летнего Олича на пост главного тренера ЦСКА во вторник, 23 марта.

Олич выступал за ЦСКА с 2003-го по 2006 год. Вместе с красно-синими становился три раза чемпионом России (2003, 2005, 2006), дважды — обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006). Два раза выигрывал Суперкубок России (2004, 2006). В сезоне-2004/2005 завоевал с ЦСКА Кубок УЕФА. В октябре 2017 года он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.

После поражения ЦСКА в матче против «Зенита» (2:3) армейцы занимают 5-е место в Тинькофф РПЛ с 40 очками.