Экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал возможное назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

По информации «СЭ», в московской команде планируют объявить о назначении 41-летнего Олича на пост главного тренера ЦСКА во вторник, 23 марта.

«Если его все-таки назначат, если примут такое решение, то я буду очень рад за Олича, — сообщил Ярошик «СЭ». — ЦСКА — это большая команда, которая претендует на чемпионство, на еврокубки. У Олича будет очень много работы. Я надеюсь, что он справится со всеми трудностями. На самом деле, меня удивляет, что ЦСКА решил сменить тренера по ходу сезона. Руководство этой команды всегда подходило с холодной головой к подобным решениям. Поменять тренера в ЦСКА по ходу сезона — это для меня большая новость. Будем надеяться, что это верное решение и, что все у Олича получится».

Ярошик был бы рад войти в тренерский штаб Ивица Олича в ЦСКА.

«Было бы приятно, если Олич позвонил бы мне, но у меня своя дорога. У Олича свой путь, свои помощники и окружение, которые будут в его штабе. Если его назначат, то он пойдет со своими людьми, и это будет правильно. Даже в Москве у него есть люди, который будут ему помогать. Олич сам наберет команду, с которой он будет работать и с которой он возглавит ЦСКА», — добавил Ярошик.

Олич выступал за ЦСКА с 2003-го по 2006 год. Вместе с красно-синими становился три раза чемпионом России (2003, 2005, 2006), дважды — обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006). Два раза выигрывал Суперкубок России (2004, 2006). В сезоне-2004/2005 завоевал с ЦСКА Кубок УЕФА. В октябре 2017 года он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии.

После поражения ЦСКА в матче против «Зенита» (2:3) армейцы занимают 5-е место в Тинькофф РПЛ с 40 очками.

(Артем Бухаев)