ЦСКА дома сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 7-го тура чемпионата России 3 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» (Москва). Начало — в 17.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Павел Кукуян (Сочи).

«СЭ» на сайте представит формальные события и статистику игры в разделе «Матч-центр». Прямой эфир матча ЦСКА — «Зенит» покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир начнется в 16.30 мск. Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск.

Чемпионат России по футболу: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика