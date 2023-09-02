Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в матче 7-го тура РПЛ.

«Готовились именно к такому матчу, который мы сегодня и увидели. Акцентировали внимание ребят, что нужно будет играть компактно и плотно, действовать без разрывов в линиях. Требовалось быть четкими и конкретными при подборах, как возле своей штрафной, так и в средней зоне. Фокусировались на стандартных положениях, один из которых привел к пенальти. Мы должны были выжать максимум из стандартов, в этой игре это могло сыграть ключевое значение. Что в принципе, так и произошло.

Довольны результатом, довольны тремя очками. Ребята молодцы, они были командой. Наш тренерский штаб им очень благодарен. При этом, мы осознаем, к чему нам нужно двигаться», — приводит слова Ромащенко пресс-служба клуба.

«Ахмат» набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В 8-м туре чемпионата России грозненцы сыграют с «Краснодаром» (16 сентября).