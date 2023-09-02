Черчесов возглавит команду легенд «Спартака» в товарищеском матче против сборной мира

Руководитель департамента мероприятий РФС Кирилл Терешин сообщил, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно с Олегом Романцевым возглавит команду легенд «Спартака» в товарищеском матче против сборной мира.

Игра состоится 9 сентября в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени. Она будет посвящена бывшему полузащитнику красно-белых Илье Цымбаларю, который умер 10 лет назад, в 2013 году, в возрасте 44 лет.

«Станислав Черчесов подтвердил свое участие, он будет руководить командой легенд «Спартака» вместе с Олегом Романцевым. Сборную мира возглавил Массимо Каррера. Также в составе сборной мира могут оказаться бывшие иностранные футболисты, среди них Луис Робсон, Веллитон, Ари, Неманья Видич, Мартин Йиранек, которых пригласил Российский футбольный союз», — приводит ТАСС слова Терешина.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил «СЭ», что будет руководить сборной мира в этой встрече.

Цымбаларь вместе со «Спартаком» шесть раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. На его счету 204 игры за московскую команду, в которых он отметился 54 голами и 40 результативными передачами.