Обухов остался вне заявки «Ростова» на матч с «Ротором». Его подозревают в употреблении допинга
17:11
Форвард «Ростова» Владимир Обухов не попал в заявку команды на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».
Ранее стало известно, что 29-летнего россиянина подозревают в употреблении допинга. Позже Российский футбольный союз подтвердил, что двоих футболистов и одну футболистку действительно подозревают в употреблении допинга в 2013 году.
Сам футболист отметил, что был шокирован данной информацией, так как впервые слышал об этом, и заявил, что всегда с осторожностью относился к употреблению разного рода лекарств.
В текущем сезоне Обухов провел 18 матчей за «Ростов», в которых отметился голевой передачей.
Наш состав на матч ? pic.twitter.com/TIXFHbouNF— Football Club Rostov (@rostovfc) March 17, 2021
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