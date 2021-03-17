Обухов остался вне заявки «Ростова» на матч с «Ротором». Его подозревают в употреблении допинга

Форвард «Ростова» Владимир Обухов не попал в заявку команды на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».

Ранее стало известно, что 29-летнего россиянина подозревают в употреблении допинга. Позже Российский футбольный союз подтвердил, что двоих футболистов и одну футболистку действительно подозревают в употреблении допинга в 2013 году.

Сам футболист отметил, что был шокирован данной информацией, так как впервые слышал об этом, и заявил, что всегда с осторожностью относился к употреблению разного рода лекарств.

В текущем сезоне Обухов провел 18 матчей за «Ростов», в которых отметился голевой передачей.