КДК РФС рассмотрит использование болельщиками ЦСКА пиротехнических изделий

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет рассмотрит использование болельщиками ЦСКА пиротехнических изделий на матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

«Рапорт по матчу ЦСКА — «Зенит» мы получили. В нем три замечания. Первое — использование болельщиками ЦСКА пиротехнических изделий. Второе — скандирование болельщиками обоих клубов ненормативной лексики. Третье — выбегание болельщиков на поле после окончания матча. Будет ли рассматриваться неисправность видеосистемы на стадионе? Мы будем работать по рапорту», — сказал Григорьянц «СЭ».

Фанатов красно-синих сначала несколько часов не выпускали с трибуны, а после начали задерживать. Вероятная причина- использование пиротехники в концовке игры. Было задержано более 400 человек.