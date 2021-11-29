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КДК РФС рассмотрит использование болельщиками ЦСКА пиротехнических изделий

14:03
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет рассмотрит использование болельщиками ЦСКА пиротехнических изделий на матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

Задержания после матча ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. Скандал в РПЛ: болельщиков ЦСКА массово задерживали после матча с «Зенитом». Что об этом известно

«Рапорт по матчу ЦСКА — «Зенит» мы получили. В нем три замечания. Первое — использование болельщиками ЦСКА пиротехнических изделий. Второе — скандирование болельщиками обоих клубов ненормативной лексики. Третье — выбегание болельщиков на поле после окончания матча. Будет ли рассматриваться неисправность видеосистемы на стадионе? Мы будем работать по рапорту», — сказал Григорьянц «СЭ».

Фанатов красно-синих сначала несколько часов не выпускали с трибуны, а после начали задерживать. Вероятная причина- использование пиротехники в концовке игры. Было задержано более 400 человек.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры