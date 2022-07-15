ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Ярцева

Футбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера сборной России Георгия Ярцева.

«Сегодня на 75-м году ушел из жизни легендарный игрок и тренер Георгий Ярцев.

В 1970 году Георгий Александрович, когда проходил службу в армии, провел один матч в составе ЦСКА.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ярцева», — говорится в заявление в социальных сетях красно-синих.

Бывший тренер сборной России скончался сегодня в возрасте 74 лет.

Сборная России под руководством специалиста вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.