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Сегодня, 19:32

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Ярцева

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера сборной России Георгия Ярцева.

«Сегодня на 75-м году ушел из жизни легендарный игрок и тренер Георгий Ярцев.

В 1970 году Георгий Александрович, когда проходил службу в армии, провел один матч в составе ЦСКА.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ярцева», — говорится в заявление в социальных сетях красно-синих.

Бывший тренер сборной России скончался сегодня в возрасте 74 лет.

Сборная России под руководством специалиста вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.

Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Георгий Ярцев
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