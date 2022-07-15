«Газизова и Красножана в Москве сожрали. Вот и Федотову будет очень тяжело». Мнение Бормана
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман в интервью «СЭ» оценил перспективы в ЦСКА Владимира Федотова.
— Вы понимаете, чего ждать от ЦСКА с приходом Владимира Федотова?
— Москва — специфический город. Не каждого принимает. В этом убеждались и Шамиль Газизов, и Юрий Красножан. Дома оба были на коне, а приехали в столицу — и все быстро закончилось. Их просто сожрали. Вспоминается диалог из фильма «Брат»: «Город — злая сила. Сильные приезжают, становятся слабыми...» Это как раз про Москву.
Вот и Федотову будет очень тяжело. У армейцев куча кадровых потерь, состав до сих пор не усилили. То ли денег нет, то ли ждут чего-то. Да и обстановка в клубе уже не та, что прежде. Раньше последнее слово было за Гинером. Сегодня решения принимает не только он. Сумеет тренер разобраться во всех хитросплетениях и проскочить, не напоровшись на какую-нибудь мину? Вопрос! Желаю Федотову удачи. И терпения.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -