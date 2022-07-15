«Газизова и Красножана в Москве сожрали. Вот и Федотову будет очень тяжело». Мнение Бормана

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман в интервью «СЭ» оценил перспективы в ЦСКА Владимира Федотова.

— Вы понимаете, чего ждать от ЦСКА с приходом Владимира Федотова?

— Москва — специфический город. Не каждого принимает. В этом убеждались и Шамиль Газизов, и Юрий Красножан. Дома оба были на коне, а приехали в столицу — и все быстро закончилось. Их просто сожрали. Вспоминается диалог из фильма «Брат»: «Город — злая сила. Сильные приезжают, становятся слабыми...» Это как раз про Москву.

Вот и Федотову будет очень тяжело. У армейцев куча кадровых потерь, состав до сих пор не усилили. То ли денег нет, то ли ждут чего-то. Да и обстановка в клубе уже не та, что прежде. Раньше последнее слово было за Гинером. Сегодня решения принимает не только он. Сумеет тренер разобраться во всех хитросплетениях и проскочить, не напоровшись на какую-нибудь мину? Вопрос! Желаю Федотову удачи. И терпения.