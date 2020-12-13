ЦСКА — «Урал»: Погребняк получил красную карточку. Он замахнулся на арбитра
20:07
Нападающий «Урала» Павел Погребняк получил красную карточку в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
В начале второго тайма главный арбитр встречи Алексей Сухой зафиксировал нарушение правил со стороны 37-летнего Погребняка. Российский футболист на эмоциях замахнулся в сторону арбитра. Судья в этот момент находился спиной к нападающему, но после небольшой паузы и, видимо, получив подсказку, показал форварду вторую желтую карточку.
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