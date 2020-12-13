Погребняк замахнулся на судью за его спиной, но все равно схватил удаление ?



Арбитру помогли помощники, и красная все-таки доехала до Павла ?



А на концовку встречи ЦСКА и «Урала» влетай в эфир Матч ТВ:https://t.co/OnHPDhWZ78 pic.twitter.com/oygTazAsSF