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ЦСКА — «Урал»: Погребняк получил красную карточку. Он замахнулся на арбитра

20:07
13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал». Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал». Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Урала» Павел Погребняк получил красную карточку в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

В начале второго тайма главный арбитр встречи Алексей Сухой зафиксировал нарушение правил со стороны 37-летнего Погребняка. Российский футболист на эмоциях замахнулся в сторону арбитра. Судья в этот момент находился спиной к нападающему, но после небольшой паузы и, видимо, получив подсказку, показал форварду вторую желтую карточку.

ЦСКА — Урал

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