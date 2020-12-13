На 47-й и 48-й минутах матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Урал» арбитр Алексей Сухой дважды вынес предупреждение Павлу Погребняку и удалил игрока гостей. Первую желтую карточку он показал за то, что нападающий отмахнулся и угодил рукой в лицо сопернику. Со второй намного сложнее.

13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. Удаление Павла Погребняка.

Показав Погребняку карточку, Сухой отвернулся. И в этот момент игрок замахнулся на него мячом, но не бросил. Арбитр этого жеста не видел. О нем ему сказал либо кто-то из ассистентов, либо резервный. И рефери отреагировал, показав Павлу вторую желтую, а затем и красную.

13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. Удаление Павла Погребняка.

13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. Удаление Павла Погребняка.

13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. Удаление Павла Погребняка.

13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. Удаление Павла Погребняка.

Правильно ли поступил Сухой? Да, он принял верное решение, применить дисциплинарную санкцию. Но вот к какой из них ему следовало прибегнуть?

Часть наших экспертов согласна с судьей — достаточно желтой карточки. Другие считают, что действия Погребняка можно расценить как агрессию или оскорбление. В таком случае можно и нужно показывать футболисту прямую красную карточку.

То есть игрок «Урала» ушел бы с поля с желтой и красной карточками в пассиве. Разница существенная, она заключается в сроке дисквалификации. Две желтые автоматически влекут за собой отстранение на один матч. Прямая красная означала бы более серьезное наказание.

Кстати, если Погребняк бросил бы мяч в Сухого, его точно следовало бы удалить с показом красной карточки — независимо от того, попал бы он или промахнулся бы.

(Александр Бобров)