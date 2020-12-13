РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Замах на арбитра — удаление или предупреждение? Как следовало наказать Погребняка?

21:35
13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. Удаление Павла Погребняка. 13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. Удаление Павла Погребняка. 13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. Удаление Павла Погребняка. 13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. Удаление Павла Погребняка. 13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. Павел Погребняк (справа).
13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. Павел Погребняк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

На 47-й и 48-й минутах матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Урал» арбитр Алексей Сухой дважды вынес предупреждение Павлу Погребняку и удалил игрока гостей. Первую желтую карточку он показал за то, что нападающий отмахнулся и угодил рукой в лицо сопернику. Со второй намного сложнее.

13 декабря. Москва. ЦСКА - "Урал" - 2:2. Удаление Павла Погребняка.
13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. Удаление Павла Погребняка.

Показав Погребняку карточку, Сухой отвернулся. И в этот момент игрок замахнулся на него мячом, но не бросил. Арбитр этого жеста не видел. О нем ему сказал либо кто-то из ассистентов, либо резервный. И рефери отреагировал, показав Павлу вторую желтую, а затем и красную.

13 декабря. Москва. ЦСКА - "Урал" - 2:2. Удаление Павла Погребняка.
13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. Удаление Павла Погребняка.
13 декабря. Москва. ЦСКА - "Урал" - 2:2. Удаление Павла Погребняка.
13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. Удаление Павла Погребняка.
13 декабря. Москва. ЦСКА - "Урал" - 2:2. Удаление Павла Погребняка.
13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. Удаление Павла Погребняка.
13 декабря. Москва. ЦСКА - "Урал" - 2:2. Удаление Павла Погребняка.
13 декабря. Москва. ЦСКА — «Урал» — 2:2. Удаление Павла Погребняка.

Правильно ли поступил Сухой? Да, он принял верное решение, применить дисциплинарную санкцию. Но вот к какой из них ему следовало прибегнуть?

Часть наших экспертов согласна с судьей — достаточно желтой карточки. Другие считают, что действия Погребняка можно расценить как агрессию или оскорбление. В таком случае можно и нужно показывать футболисту прямую красную карточку.

То есть игрок «Урала» ушел бы с поля с желтой и красной карточками в пассиве. Разница существенная, она заключается в сроке дисквалификации. Две желтые автоматически влекут за собой отстранение на один матч. Прямая красная означала бы более серьезное наказание.

Кстати, если Погребняк бросил бы мяч в Сухого, его точно следовало бы удалить с показом красной карточки — независимо от того, попал бы он или промахнулся бы.

(Александр Бобров)

ЦСКА — Урал

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 53452
Все опросы
Кто в РПЛ будет первым к зимней паузе и станет главным претендентом на золото?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
14
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир