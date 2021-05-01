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ЦСКА — «Уфа»: Мрзляк открыл счет во втором тайме

17:58
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Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк отличился во втором тайме матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Он открыл счет в игре — 1:0.

Партнеры вывели хорвата на удар с линии штрафной. И тот точно пробил в угол.

ЦСКА — Уфа

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