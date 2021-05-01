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«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд

17:46
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«Краснодар» примет «Сочи» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Кайо, Олссон, Стоцкий, Газинский, Вилена, Ионов, Кабелла, Классон, Берг.

Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Чернов, Сорокин, Уткин, Ари, Марков, Сулейманов, Вандерсон.

«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Маргасов, Мевля, Прохин, Заика, Юсупов, Нобоа, Пруцев, Руденко, А.Заболотный.

Запасные: Адамов, Набиуллин, Колмаков, Барсов, Жоазиньо, Дуганджич.

Краснодар — Сочи

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры