«Краснодар» — «Сочи»: стартовые составы команд
«Краснодар» примет «Сочи» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Кайо, Олссон, Стоцкий, Газинский, Вилена, Ионов, Кабелла, Классон, Берг.
Запасные: Городов, Бабурин, Смольников, Чернов, Сорокин, Уткин, Ари, Марков, Сулейманов, Вандерсон.
«Сочи»: Н.Заболотный, Терехов, Маргасов, Мевля, Прохин, Заика, Юсупов, Нобоа, Пруцев, Руденко, А.Заболотный.
Запасные: Адамов, Набиуллин, Колмаков, Барсов, Жоазиньо, Дуганджич.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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