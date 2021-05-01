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Селюк считает, что Нойштедтер покинет «Динамо» после ошибки в матче с «Рубином»

18:00
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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о поражении «Динамо» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (0:2).

«Мне очень нравится, как «Динамо» играет при Шварце. Но там создают команду с прицелом даже не на следующий год, а через сезон — к 100-летию клуба. И вот тогда они будут бороться за чемпионство. Однако на данном этапе, на мой взгляд, в составе слишком много молодых.

Понятно, что стоит задача создать команду, но стратегия стратегией, а результат тоже нужен, «Динамо» было бы неплохо попасть в еврокубки. Они могли в самом начале забить три и «раздеть» «Рубин», но вместо этого пропускают.

— Вышел 33-летний Нойштедтер. Как вам его выступление?

— Честно говоря, не знаю, что он вообще делает в «Динамо». По всей вероятности, клуб с ним сейчас расстанется", — цитирует Селюка «РБ Спорт».

На 80-й минуте встречи Нойштедтер неудачно скинул мяч вратарю москвичей Антону Шунину, в результате чего хавбек «Рубина» Хван Ин Бом забил гол.

Казанская команда с 49 очками поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — седьмая строчка и 46 баллов.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-selyuk-ne-znayu-chto-nojshtedter-delaet-v-dinamo-po-vsej-veroyatnosti-s-nim-rasstanutsya/

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