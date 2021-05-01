Селюк считает, что Нойштедтер покинет «Динамо» после ошибки в матче с «Рубином»
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о поражении «Динамо» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (0:2).
«Мне очень нравится, как «Динамо» играет при Шварце. Но там создают команду с прицелом даже не на следующий год, а через сезон — к 100-летию клуба. И вот тогда они будут бороться за чемпионство. Однако на данном этапе, на мой взгляд, в составе слишком много молодых.
Понятно, что стоит задача создать команду, но стратегия стратегией, а результат тоже нужен, «Динамо» было бы неплохо попасть в еврокубки. Они могли в самом начале забить три и «раздеть» «Рубин», но вместо этого пропускают.
— Вышел 33-летний Нойштедтер. Как вам его выступление?
— Честно говоря, не знаю, что он вообще делает в «Динамо». По всей вероятности, клуб с ним сейчас расстанется", — цитирует Селюка «РБ Спорт».
На 80-й минуте встречи Нойштедтер неудачно скинул мяч вратарю москвичей Антону Шунину, в результате чего хавбек «Рубина» Хван Ин Бом забил гол.
Казанская команда с 49 очками поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — седьмая строчка и 46 баллов.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-selyuk-ne-znayu-chto-nojshtedter-delaet-v-dinamo-po-vsej-veroyatnosti-s-nim-rasstanutsya/
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