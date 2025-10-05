ЦСКА — «Спартак»: красно-белые отыграли один мяч

«Спартак» отыграл один мяч в игре против ЦСКА в 11-м туре чемпионата России — 1:3.

На 21-й минуте у красно-белых отличился Жедсон Фернандеш, который головой отправил игровой снаряд в ворота соперника.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби ЦСКА — «Спартак».