ЦСКА — «Спартак»: Круговой довел счет до разгромного

ЦСКА забил третий гол в ворота «Спартака» в матче 11-го тура чемпионата России — 3:0.

На 18-й минуте счет до разгромного довел Данил Круговой.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби ЦСКА — «Спартак».