ЦСКА — «Спартак»: Чистяков и Мешков увидели фол в штрафной. Где на самом деле случилась «воздушная подножка»?

На 11-й минуте матча 11-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» судья Артем Чистяков после ВАР-вмешательства и просмотра повторов на мониторе у поля объявил, что 83-й номер красно-белых (Жедсон Фернандеш) нарушил правила в своей штрафной площади, и назначил пенальти в пользу армейцев.

И видеоассистенты Виталий Мешков и Ранэль Зияков, и сам рефери в итоге решили, что спартаковец попал левой ногой по левой ноге Алеррандро, и произошло это внутри штрафной. Подобные эпизоды и такие «воздушные подножки» в чемпионате России не раз трактовались как фолы. В данном эпизоде оставалось определить только то, где произошел контакт в ногах.