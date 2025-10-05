ЦСКА — «Спартак»: Гарсия сократил отставание красно-белых на 57-й минуте

«Спартак» отыграл еще один мяч в игре 11-го тура чемпионата России против ЦСКА — 2:3.

На 57-й минуте забил Ливай Гарсия, воспользовавшись ошибкой Мойзеса у ворот армейцев. После видеопросмотра судья засчитал гол.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби ЦСКА — «Спартак».