ЦСКА — «Спартак»: Акинфеева заменили из-за травмы
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев не смог доиграть матч 11-го тура РПЛ против «Спартака» до конца.
Голкипер был заменен на 60-й минуте встречи из-за повреждения, полученного после второго гола красно-белых, который забил Ливай Гарсия. Акинфеев получил травму, пытаясь отбить удар форварда «Спартака». 39-летний россиянин смог покинуть поле без помощи медицинской бригады.
Вместо Акинфеева у ЦСКА на поле появился запасной голкипер Владислав Тороп.
