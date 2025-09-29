Президент «Сьона» Константин назвал Антона Миранчука великим футболистом
Президент «Сьона» Кристиан Константин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Динамо» Антона Миранчука.
«Антон Миранчук — великий футболист. Может ли он быть номинирован на «Золотой мяч»? Я думаю, что ему будет тяжело», — сказал Константин «СЭ».
29-летний россиянин перешел из «Сьона» в московское «Динамо» в августе 2025 года. В сезоне-2024/25 в 24 матчах за швейцарскую команду он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Контракт Миранчука с «Динамо» действует до 30 июня 2027 года.
