Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

29 сентября, 13:40

Президент «Сьона» Константин назвал Антона Миранчука великим футболистом

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент «Сьона» Кристиан Константин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Динамо» Антона Миранчука.

«Антон Миранчук — великий футболист. Может ли он быть номинирован на «Золотой мяч»? Я думаю, что ему будет тяжело», — сказал Константин «СЭ».

29-летний россиянин перешел из «Сьона» в московское «Динамо» в августе 2025 года. В сезоне-2024/25 в 24 матчах за швейцарскую команду он забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Контракт Миранчука с «Динамо» действует до 30 июня 2027 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Антон Миранчук
ФК Динамо (Москва)
ФК Сьон
Читайте также
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • AleSSio87

    товарищ, знаток английского языка - а как тогда переводится Great Britain?? Прекраснобритания что ли?? или Great Wall?? Замечательная стена?? видимо немного недоучил английский - у них одно слово может интерпреироваться в разных значениях в зависимости от ситуации, но про погоду обычно говорят "Nice" или "Beautiful", но никак не "Great" !!

    30.09.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Зато легко нести чушь..

    29.09.2025

  • fell62

    кстати Константин ещё тот съехавший с рельсов ))))

    29.09.2025

  • Закусывать надо!

    29.09.2025

  • prozas

    ИДИОТ

    29.09.2025

  • iipetroff

    Great - часто в разговоре переводится как "замечательный", "прекрасный". Ни к чему не обязывающее слово. The weather is great today. - Сегодня прекрасная погода. Президент "Сьона" вполне мог назвать Миранчука прекрасным футболистом, сплавив его из клуба.

    29.09.2025

  • Игорь Баско

    "Великий"????:tired_face::face_with_symbols_over_mouth::confused::face_with_monocle::face_with_raised_eyebrow::triumph::hushed::frowning::face_with_monocle: Наверное , поэтому его и турнули обратно на родину)..:face_with_symbols_over_mouth:

    29.09.2025

  • Dreamlike

    СЭ зачем вы идиота делаете из президента?

    29.09.2025

  • Dron56

    Микеле Антонов ! Что за бред ? Вы неболеете случаем ? Зачем писать всякую ... ? Высасонную из пальца !

    29.09.2025

  • Dron56

    СЭ что за бред ? Какой президент Сбора с Вами будет ломать ? Пить меньше нужно. Точка.

    29.09.2025

  • Grinopel

    Однозначно)

    29.09.2025

  • Grinopel

    "западного рассудка".. Ох уж эти пресмыкающиеся перед обладателями святого "западного рассудка".. Вот таких на Западе как раз презирают. Что пресмыкателям на коленях никак невдомек.

    29.09.2025

  • m_16

    Колумбийский снежок.

    29.09.2025

  • Семён Фадеич

    Великий? Величайший!

    29.09.2025

  • kamrad.andrey76

    "Ему будет тяжело" - вслух ответил Константин, мысленно покрутив пальцем у виска. И пошёл пить мартини, рассуждая о загадочной русской душе и спортивной журналистике, непостижимых для западного рассудка

    29.09.2025

  • DemolisherAjax

    Сначала он говорит что тот плохо бегает,теперь что он великий :) У дедушки совсем плохо с памятью :)

    29.09.2025

  • Valekka

    Швейцарский юмор?!

    29.09.2025

  • НВ

    это полная деградация спортивной газеты, дно пробито. Каждый день, президент Сьона произносит фразу о "великом" Миранчуке, каждый день :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    29.09.2025

  • Slim Tallers

    Поэтому он и оценил это российское величие в 2 миллиона.

    29.09.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Налили, а не заплатили.

    29.09.2025

  • Djin Ignatov

    Сколько же ему заплатили чтобы он это сказал ?

    29.09.2025

    • ЦСКА — «Спартак»: дата и время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

    Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Агенты предлагали Талалаева в «Спартак»? Не слышал об этом»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости