«Спартак» впервые в истории пропустил три гола в первые 20 минут матча РПЛ

ЦСКА забил три гола в ворота «Спартака» в первые 20 минут матча 11-го тура чемпионата России.

На 5-й минуте дерби счет открыл Кирилл Глебов, на 13-й минуте преимущество армейцев с пенальти увеличил Иван Обляков, а на 18-й минуте отличился Данил Круговой.

Как сообщает Opta Sports, «Спартак» впервые в своей истории пропустил три гола в первые 20 минут матча в чемпионате России. В воскресенье, 5 октября, красно-белые проводят свой 1023-й матч в турнире.

Игра команд проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби ЦСКА — «Спартак».