ЦСКА — «Рубин»: Кабутов оставил казанскую команду в меньшинстве

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов получил вторую желтую карточку в матче 17-го тура РПЛ против ЦСКА.

32-летний футболист был удален с поля на 65-й минуте при счете 2:1 в пользу казанцев. Второе предупреждение в игре он получил за фол на вингере армейцев Аббосбеке Файзуллаеве.

Кабутов пропустит следующий матч в РПЛ из-за перебора желтых карточек.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».