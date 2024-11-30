ЦСКА — «Рубин»: армейцы отыграли один мяч

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ЦСКА забил первый гол в матче 17-го тура чемпионата России против «Рубина» — 2:1.

На 63-й минуте отличился защитник армейцев Матвей Лукин.

Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».