«Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы команд

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«Ростов» и «Пари НН» объявили стартовые составы перед матчем 17-го тура РПЛ. Начало игры — в 19.00 мск.

«Ростов»: Ятимов, Мелехин, Вахания, Осипенко, Лангович, Глебов, Комаров, Саравия, Мохеби, Роналдо, Комличенко.

«Пари НН»: Медведев, Эктов, Каккоев, Шоштарич, Шнапцев, Магкеев, Ермаков, Веснер, Мухин, Калинский, Боселли.