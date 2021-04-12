ЦСКА — «Ротор»: Эджуке открыл счет в матче
19:51
ЦСКА открыл счет в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора».
В компенсированное к первому тайму время отличился Чидера Эджуке. Счет матча — 1:0 в пользу московских армейцев.
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