ЦСКА — «Ротор»: Карасев ошибочно не удалил Степанова
19:45
На 11-й и 21-й минутах матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Ротор» арбитр Сергей Карасев ошибочно не вынес два предупреждения защитнику волгоградцев Данилу Степанову.
Тот дважды грубо сыграл против Николы Влашича и Мариу Фернандеса, попав им шипами в голеностопы. Судья ни разу не достал желтую карточку.
После первых 45 минут армейцы ведут со счетом 1:0. В концовке тайма отличился Чидера Эджуке.
(Александр Бобров)
23
Зачет
vs
20
Офсайд
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