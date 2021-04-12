На 11-й и 21-й минутах матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Ротор» арбитр Сергей Карасев ошибочно не вынес два предупреждения защитнику волгоградцев Данилу Степанову.

Тот дважды грубо сыграл против Николы Влашича и Мариу Фернандеса, попав им шипами в голеностопы. Судья ни разу не достал желтую карточку.

После первых 45 минут армейцы ведут со счетом 1:0. В концовке тайма отличился Чидера Эджуке.

(Александр Бобров)