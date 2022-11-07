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Сегодня, 16:58

ЦСКА не рассматривает вариант с приглашением защитника «Зенита» Чистякова

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков пока не входит в список интересов ЦСКА, пишет Metatarings.ru.

Московский клуб не рассматривает футболиста питерцев в качестве усиления на ближайшее трансферное окно. Фамилия Чистякова не фигурирует в зимнем трансферном шорт-листе ЦСКА.

Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года, Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В текущем розыгрыше РПЛ Чистяков выходил на поле в пяти матчах РПЛ и только в двух — в стартовом составе.

Источник: https://metaratings.ru/news/tsska-na-dannyy-moment-ne-rassmatrivaet-variant-s-podpisaniem-zashchitnika-zenita-chistyakova-1406867/
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
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 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
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12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
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Торпедо – Зенит
 - : -
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Локомотив – Спартак
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Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
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Владимир Сычевой

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Филипе Силва Малком

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