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Сегодня, 16:59

Газзаев считает, что для Дзюбы переход в «Торпедо» был бы большим риском

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«Пойдет ли Дзюба в «Торпедо»? Дзюба — игрок с определенным мастерством. Насколько он рискнет перейти в вылетающую команду? А «Торпедо» на сегодняшний день с почти со сто процентной гарантией вылетает. Надо приложить огромные усилия, чтобы вторую часть чемпионата команда показала результаты. А сейчас в игре «Торпедо» чувствуется обреченность. Ни игры, ни качества, ни создания голевых ситуаций. Твердые аутсайдеры», — цитирует «РБ Спорт» Газзаева.

6 ноября стало известно, что Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». На следующий день турецкая федерация футбола подтвердила эту информацию.

Отметим, что на данный момент «Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/valerij-gazzaev-dlya-dzyuby-perehod-v-torpedo-risk-komanda-vyglyadit-obrechennoj/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Валерий Газзаев
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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