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Сегодня, 16:55

Канчельскис сравнил «Зенит» с «Арсеналом» 2004 года: «Может, будет сезон без поражений»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на первое поражение «Зенита» в сезоне РПЛ. Питерцы в 16-м туре проиграли дома «Ахмату» (1:2).

«Все бывает. Немного расслабились. Почувствовали, что чемпионство в кармане. Многие вышли на одной ноге, думали, что легко возьмут «Ахмат». Надо не только против топ-клубов, но и против других играть. «Ахмат» — молодцы. Это урок для «Зенита». Возможен ли сезон без поражений у «Зенита» в РПЛ? Возможен. В АПЛ было такое с лондонским «Арсеналом». В этом сезоне не судьба, может, в следующем», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 39 очками, «Ахмат» с 26 очками занимает пятую строчку.

Андрей Канчельскис
РПЛ
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Зенит
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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27 тур
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29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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