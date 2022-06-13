ЦСКА подпишет контракт с Федотовым до старта летних сборов

По информации «СЭ», Владимир Федотов находится в Москве и в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА. Решение о его назначении в клубе уже принято.

15 июня футболисты ЦСКА начнут подготовку к новому сезону. До этого времени армейцы представят нового главного тренера и его штаб помощников.

Контракт Федотова с «Сочи» истекает 30 июня. Под его руководством сочинский клуб завоевал серебряные медали прошедшего сезона в Тинькофф РПЛ, опередив столичное «Динамо». ЦСКА завершил сезон на пятом месте.