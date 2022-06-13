Агент Джикии: «Пока нельзя сказать, что травма позади, терапия продолжается»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении игрока после повреждения глаза.

«Джикии была назначена терапия. Сейчас у него наблюдается положительная динамика восстановления. По сравнению с тем, что было в начале июня, все стало гораздо лучше. Пока нельзя говорить, что все позади, терапия продолжается. Но в целом все хорошо. Есть стопроцентная уверенность в том, что Георгий будет готов к сборам «Спартака». Он уже готовится к усердной работе на сборах, отдых постепенно заканчивается», — сказал Шпинев «СЭ».

Джикия вышел в стартовом составе в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1) и отыграл 66 минут, затем вместо него на поле появился Максимилиано Кофрие. После матча стало известно, что у Джикии были проблемы с глазом и растяжение боковой связки колена.