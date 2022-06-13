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Агент Джикии: «Пока нельзя сказать, что травма позади, терапия продолжается»

Агент Джикии рассказал о восстановлении защитника после повреждения глаза
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении игрока после повреждения глаза.

«Джикии была назначена терапия. Сейчас у него наблюдается положительная динамика восстановления. По сравнению с тем, что было в начале июня, все стало гораздо лучше. Пока нельзя говорить, что все позади, терапия продолжается. Но в целом все хорошо. Есть стопроцентная уверенность в том, что Георгий будет готов к сборам «Спартака». Он уже готовится к усердной работе на сборах, отдых постепенно заканчивается», — сказал Шпинев «СЭ».

Джикия вышел в стартовом составе в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1) и отыграл 66 минут, затем вместо него на поле появился Максимилиано Кофрие. После матча стало известно, что у Джикии были проблемы с глазом и растяжение боковой связки колена.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Вадим Шпинев
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
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ЦСКА – Ростов
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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